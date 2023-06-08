Vorsicht (Liebes-)Betrug! Ich wurde abgezockt!Jetzt kostenlos streamen
Folge 49: Vorsicht (Liebes-)Betrug! Ich wurde abgezockt!
35 Min.Folge vom 08.06.2023Ab 12
Das Internet – ein wichtiger Fortschritt für unsere Gesellschaft. Allerdings auch ein Ort für zahlreiche Betrugsmaschen von Betrüger:innen. Gemeinsam mit Kriminalhauptkommissar Oliver Huth sprechen Britts Gäste über ihre Erfahrungen mit Online-Abzocke. Unter anderem auch Jürgen, der selbst einmal Betrüger war.
