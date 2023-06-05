Mein Weg zur Bikini-FigurJetzt kostenlos streamen
Britt - Der Talk
Folge 46: Mein Weg zur Bikini-Figur
34 Min.Folge vom 05.06.2023Ab 12
Petra braucht Tipps in Sachen Strandmode. Stylistin Carola Nahnsen hat Bikinis und Tricks für sie im Gepäck. Eine Sportstunde bekommen die Gäste durch Fitness-Coach Patrick. Sport hat Bärbel gar nicht mehr nötig. Ihre Figur ist dank ihrem Hula Hoop – Reifen schon jetzt bikinitauglich.
Weitere Folgen in Staffel 2
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Britt - Der Talk
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Talk
Produktion:DE, 2022
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1