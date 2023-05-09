Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1Staffel 2Folge 38vom 09.05.2023
35 Min.Folge vom 09.05.2023Ab 12

Gewitter im Kopf - Migräne ist unsichtbar, zählt in Deutschland aber zu den häufigsten Schmerzerkrankungen. Bei Britt berichten Betroffene, wie ihr Alltag durch die extremen Kopfschmerzen beeinflusst wird. Dazu kommt Spezialist Professor Dr. Hartmut Göbel aus der Schmerzklinik Kiel ins Studio und klärt über Symptome und die Behandlung des anfallartigen Kopfschmerzes auf.

