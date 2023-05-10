Schatz, wann heiratest du mich endlich?Jetzt kostenlos streamen
Britt - Der Talk
Folge 39: Schatz, wann heiratest du mich endlich?
35 Min.Folge vom 10.05.2023Ab 12
Für die einen ist Heiraten das größte Ziel in einer Partnerschaft, für die anderen ist es kein Muss oder sogar unvorstellbar. Aber welche Bedeutung hat die Ehe für Britts Gäste? Welche Vor- und Nachteile sehen sie im Vergleich zu anderen Beziehungsmodellen? Während Katharina (33) und Mirko (36) sich gleich 23-mal das Ja-Wort geben möchten, hat Peter (70) nach zwei Scheidungen genug vom Heiraten.
