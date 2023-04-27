Schöner leben für kleines Geld Jetzt kostenlos streamen
Britt - Der Talk
Folge 34: Schöner leben für kleines Geld
24 Min.Folge vom 27.04.2023Ab 12
Wie schafft man sich ein trendiges Zuhause, ohne viel Geld auszugeben? Do It Yourself! Britts heutige Gäste zeigen, wie das geht. Und sie beweisen mit stylischen Upcycling-Ideen, dass nicht immer alles neu sein muss: Während Heike Möbel und andere Gegenstände verleiht, die sie auf dem Sperrmüll findet, gestaltet Modedesigner Chris Secondhand-Kleidung um.
