Folge 48: Neustart! Raus aus der Krise
35 Min.Folge vom 07.06.2023Ab 12
Was ist, wenn das eigene Leben durch eine Trennung vom geliebten Partner, einer Kündigung im Job, einem Unfall oder gar einer Flucht von heute auf morgen auf den Kopf gestellt wird? Britts heutige Gäste berichten von ihrem Krisenerlebnis und erzählen, wie eine persönliche Krise die Chance für einen Neustart sein kann.
Genre:Talk
Produktion:DE, 2022
12
Copyrights:© SAT.1