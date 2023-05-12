Zum Inhalt springenBarrierefrei
Britt - Der Talk

Powerpaket Mama - Wie schafft ihr das?

SAT.1Staffel 2Folge 41vom 12.05.2023
Powerpaket Mama - Wie schafft ihr das?

Britt - Der Talk

Folge 41: Powerpaket Mama - Wie schafft ihr das?

34 Min.Folge vom 12.05.2023Ab 12

Sie sind Vorbild und Fels in der Brandung für die Kids: Eltern. Doch besonders für Mütter ist der Spagat zwischen Familie, Job und persönlichen Bedürfnissen oftmals groß. Denn viele Mütter erledigen heute noch einen Großteil der Care-Arbeit in der Familie allein. Britt spricht mit ihren Gästen darüber, mit welchen Herausforderungen sie im Alltag konfrontiert sind und warum Selbstfürsorge wichtig ist.

