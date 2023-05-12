Powerpaket Mama - Wie schafft ihr das?Jetzt kostenlos streamen
Britt - Der Talk
Folge 41: Powerpaket Mama - Wie schafft ihr das?
34 Min.Folge vom 12.05.2023Ab 12
Sie sind Vorbild und Fels in der Brandung für die Kids: Eltern. Doch besonders für Mütter ist der Spagat zwischen Familie, Job und persönlichen Bedürfnissen oftmals groß. Denn viele Mütter erledigen heute noch einen Großteil der Care-Arbeit in der Familie allein. Britt spricht mit ihren Gästen darüber, mit welchen Herausforderungen sie im Alltag konfrontiert sind und warum Selbstfürsorge wichtig ist.
Weitere Folgen in Staffel 2
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Britt - Der Talk
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Talk
Produktion:DE, 2022
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1