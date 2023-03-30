Britt - Der Talk
Folge 24: Stresstest Liebe
33 Min.Folge vom 30.03.2023Ab 12
Streit, Stress und Spannungen können Gründe sein, weshalb Paare in schwere Beziehungskrisen geraten. Dabei sind Streitereien natürlich - fast keine Beziehung kommt ohne Auseinandersetzungen aus. Doch wie gelingt es, gemeinsam gestärkt aus einem Streit zu gehen, anstatt Fronten aufzubauen? Britt und ihre Gäste diskutieren in der heutigen Sendung, was Paare zusammenhält und wie Krisen gemeistert werden können.
