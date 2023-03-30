Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1Staffel 2Folge 24vom 30.03.2023
Folge 24: Stresstest Liebe

33 Min.Folge vom 30.03.2023Ab 12

Streit, Stress und Spannungen können Gründe sein, weshalb Paare in schwere Beziehungskrisen geraten. Dabei sind Streitereien natürlich - fast keine Beziehung kommt ohne Auseinandersetzungen aus. Doch wie gelingt es, gemeinsam gestärkt aus einem Streit zu gehen, anstatt Fronten aufzubauen? Britt und ihre Gäste diskutieren in der heutigen Sendung, was Paare zusammenhält und wie Krisen gemeistert werden können.

