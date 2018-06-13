Cake Boss: Buddys Tortenwelt
Folge vom 13.06.2018: Joe wird 50
22 Min.Folge vom 13.06.2018
Diese Woche kreieren die Konditoren von Carlo’s Bakery ein zuckersüßes Puppenhaus, in dem alles essbar ist, von den Miniatur-Möbeln bis zum winzigen Küchenwaschbecken. Auch Grace ist unterdessen sehr eifrig, weil es um den Geburtstag ihres Gatten geht: Für Joes 50sten nimmt sie den Back-Experten die Tortendekoration aus der Hand und will alles selber machen! Doch am Ende ist die liebende Gattin einem Nervenzusammenbruch nahe und heilfroh, dass Schwager Mauro ihr unter die Arme greift. Die restlichen Schwestern halten die Familientraditionen am Leben und machen sich auf zur örtlichen Apfelplantage, genauso wie früher mit Mama Mary.
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Genre:Reality, Kochen, Unterhaltung
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Season 2-10: Warner Bros. Discovery, Inc.