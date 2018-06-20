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Cake Boss: Buddys Tortenwelt

Schuhe zum Reinbeißen

TLCFolge vom 20.06.2018
Schuhe zum Reinbeißen

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Cake Boss: Buddys Tortenwelt

Folge vom 20.06.2018: Schuhe zum Reinbeißen

22 Min.Folge vom 20.06.2018

In Carlo's Bakery geht die Kuchen-Order eines Schusters ein, der über 1.500 Paar Schuhe maßgefertigt hat. Zum Jubiläum zaubert ihm Buddy eine riesige Turnschuh-Torte, an der alles essbar ist, inklusive Schokoschnürsenkel und Zuckersohle. Dann hat Marys Mann Joe Geburtstag - und die liebende Gattin möchte ihn mit seinem Leibgericht in Kuchenform überraschen. Der Cake Boss soll es wieder einmal richten, doch Mary passt diesmal auf, dass er die Aufgabe ernster nimmt als im letzten Jahr. Lisa begleitet die Kids inzwischen zu einer Indoor-Fallschirmsprung-Veranstaltung, doch nicht alle aus dem Valastro Clan sind Adrenalin-Junkies.

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