Eine Torte für die WissenschaftJetzt kostenlos streamen
Cake Boss: Buddys Tortenwelt
Folge vom 20.06.2018: Eine Torte für die Wissenschaft
22 Min.Folge vom 20.06.2018
Buddy Valastro nimmt heute die Bestellung einer Technologielehrerin entgegen, die eine höchst komplizierte Torte für ihre Studenten in Auftrag gibt. Die Mittelschüler bereiten sich auf eine Rube Goldberg-Challenge vor, bei der sie eine Kettenreaktionsmaschine bauen, und ihre Schule will das Thema im Kuchen aufgreifen. Das bedeutet: verschiedene Hebel und Apparate, die alle miteinander verbunden sind, um eine simple Aufgabe auszuführen. Die Jungs von Carlo's Bakery müssen ziemlich viel herumprobieren, bis sie eine funktionsfähige, essbare Rube Goldberg-Maschine entwickelt haben, die Kerzen ausblasen kann.
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Genre:Reality, Kochen, Unterhaltung
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Season 2-10: Warner Bros. Discovery, Inc.