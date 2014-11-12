Cake Boss: Buddys Tortenwelt
Folge vom 12.11.2014: Torte, dreh dich!
22 Min.Folge vom 12.11.2014Ab 6
In dieser Episode hat Buddy Valastro ein echtes Schwergewicht im Auftragsbuch: Für den „Steel Pier Amusement Park“ in Atlantic City soll der „Cake Boss“ eine voll funktionsfähige Karussell-Torte backen, die rund 2000 Pfund auf die Waage bringt! Fraglich ist nur, ob es der gigantische Kuchen mit seinen zierlichen Schokoladenpferdchen und den störanfälligen Motoren heil und in einem Stück nach Atlantik City schafft. Außerdem bekommt die Ladenfront von „Carlo’s Bakery“ endlich ihre überfällige Auffrischung verpasst, und auch die Backstube hat eine Modernisierung nötig.
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Genre:Reality, Kochen, Unterhaltung
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 2-10: Warner Bros. Discovery, Inc.