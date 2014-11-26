Cake Boss: Buddys Tortenwelt
Folge vom 26.11.2014: Arriba, Mexiko!
23 Min.Folge vom 26.11.2014Ab 6
Schauspieler Mario Lopez und Tänzerin Courtney Mazza planen ihre Promi-Hochzeit und beauftragen Buddy Valastro, eine einzigartige Torte zu backen und diese persönlich bei der großen Feier in Mexiko abzuliefern. Wird der „Cake Boss“ mit seiner Kreation punkten können? In der Zwischenzeit geht ein etwas spezieller Auftrag in der Backstube ein: ein Kuchen für die Wahl der hässlichsten Männerfüße, die ein Wellness-Center veranstaltet. Und es wird in der Tat das unappetitlichste Backwerk, das Carlo’s Bakery je verlassen hat!
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Genre:Reality, Kochen, Unterhaltung
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 2-10: Warner Bros. Discovery, Inc.