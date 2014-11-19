Cake Boss: Buddys Tortenwelt
Folge vom 19.11.2014: Paartherapie mit Torte
22 Min.Folge vom 19.11.2014Ab 6
Frank und Marie-Elaine sind ein Ehepaar und gleichzeitig Geschäftspartner. Dass diese Kombination nicht immer ideal ist, bekommt Buddy zu spüren, als die beiden eine Torte für ihr Firmenjubiläum bestellen: Gegensätzlicher können Geschmäcker nämlich gar nicht sein! Außerdem hat der „Cake Boss“ den Auftrag, einen ganz besonderen Kuchen für Petfinder.com zu backen. 20 Millionen Tieradoptionen hat die Organisation bereits vermittelt und möchte diesen Erfolg groß feiern. Um Petfinders pelzigen Schützlingen eine Freude zu machen, stehen auch Cupcakes in Welpenform auf dem Plan.
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Genre:Reality, Kochen, Unterhaltung
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 2-10: Warner Bros. Discovery, Inc.