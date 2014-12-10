Cake Boss: Buddys Tortenwelt
Folge vom 10.12.2014: Spiderman wird 50!
23 Min.Folge vom 10.12.2014Ab 6
Auf den Schultern großer Konditoren lastet große Verantwortung. Dies bekommt auch Buddy Valastro zu spüren, als ein spektakulärer Auftrag ins Haus flattert: Der „Cake Boss“ soll zum 50. Geburtstag von Spiderman eine Torte backen, die eines Superhelden dieser Größenordnung würdig ist. Doch es gibt in dieser Woche auch Ärger: Der vielversprechende neue Gewinner des „Super-Konditor“-Titels erscheint viel zu spät bei der Arbeit und zeigt auch sonst wenig Engagement in Carlo’s Bakery. Schwager Joey ist stinksauer.
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Genre:Reality, Kochen, Unterhaltung
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 2-10: Warner Bros. Discovery, Inc.