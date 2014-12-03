Cake Boss: Buddys Tortenwelt
Folge vom 03.12.2014: Weihnachten im August
22 Min.Folge vom 03.12.2014Ab 6
Ohne die berühmten Rockettes-Tänzerinnen ist Weihnachten nur halb so schön! Und um den 85. Geburtstag der Tanzgruppe gebührend zu feiern, gestaltet Buddy Valastro eine grandiose Torte mit der Neonreklame der Radio City Music Hall. Außerdem macht der „Cake Boss“ Teenagerträume wahr, als er einen echten Piloten-Geburtstagskuchen kredenzt. Und auch die Nostalgie kommt diese Woche nicht zu kurz: Joey und Lisa haben ein altes Backrezept ausgegraben, das sie nun bei Carlo’s wieder zum Einsatz bringen wollen. Fraglich ist nur, ob die Kundschaft anbeißt.
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Genre:Reality, Kochen, Unterhaltung
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 2-10: Warner Bros. Discovery, Inc.