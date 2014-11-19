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Cake Boss: Buddys Tortenwelt

Licht an!

TLCFolge vom 19.11.2014
Licht an!

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Cake Boss: Buddys Tortenwelt

Folge vom 19.11.2014: Licht an!

22 Min.Folge vom 19.11.2014Ab 6

Es werde Licht! Spitzenkonditor Buddy muss diese Woche eine fünfstöckige Bollywood-Hochzeitstorte backen, die nicht nur grandios aussehen und schmecken, sondern auch mit jeder Menge Spezialeffekten überraschen soll! Nun tüftelt der „Cake Boss“ an einer ausgefeilten Beleuchtungstechnik, die das junge Brautpaar und ihre 1000 Gäste aus den Schuhen haut. Außerdem bietet sich Marissa die Gelegenheit, ihr ganz spezielles Cookie-Rezept in „Carlo’s Bakery“ auszuprobieren. Noch ist fraglich, ob die Kekse ein Verkaufsschlager werden oder ein echter Flop.

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