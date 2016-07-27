Raue Schale, funkelnder KernJetzt kostenlos streamen
Cake Boss: Buddys Tortenwelt
Folge vom 27.07.2016: Raue Schale, funkelnder Kern
22 Min.Folge vom 27.07.2016
Buddy Valastro hat heute eine Besprechung mit Dennis und Mark, zwei Brüder, denen ein Mineraliengeschäft gehört. Sie verkaufen Steine aus 120 Ländern, die aus tiefen Erdschichten geborgen werden. Die Stücke kommen aus Minen in der ganzen Welt, es werden aber auch wunderschöne Kristalle in New Jersey gefunden. Da ihre „Astro Gallery” seit drei Generationen besteht und bald 50stes Jubiläum feiert, ordern die beiden eine außergewöhnliche Torte beim „Cake Boss“: Sie soll ein echtes Meisterwerk mit dem Thema „Mineralien und Edelsteine“ werden. Hier liegt nichts näher, als Kristalle aus Zucker nachzubilden. Doch diese Kunst ist leider nicht Buddys Spezialgebiet.
