Cake Boss: Buddys Tortenwelt
Folge vom 20.07.2016: Spiel mit den Geistern
22 Min.Folge vom 20.07.2016
Buddy Valastro trifft sich heute mit Heather und Derek. Die beiden heiraten bald und wollen, dass der „Cake Boss“ ihre Hochzeitstorte gestaltet. - Ein perfekter Auftrag für Buddy, der nichts lieber kreiert als Torten für den wichtigsten Tag im Leben. Die Trauung findet im Liberty House statt und hat das Motto „Winterwunderland“, mit unzähligen Schneeflocken, die vom Himmel schweben. Für die Füllung wünscht sich Heather Red Velvet, ihr Zukünftiger plädiert für Schoko, also wird Buddy beide Geschmacksrichtungen unter einen Hut bringen. Komplizierter ist die Deko aus Zucker-Eiskristallen. Doch Buddy hat mit seinem Freund Jacques Torres den absoluten Profi an der Hand.
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Reality, Kochen, Unterhaltung
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Warner Bros. Discovery, Inc.