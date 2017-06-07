Eine Torte für Inter MailandJetzt kostenlos streamen
Cake Boss: Buddys Tortenwelt
Folge vom 07.06.2017: Eine Torte für Inter Mailand
22 Min.Folge vom 07.06.2017
Für Chefkonditor Mauro geht ein Traum in Erfüllung: Sein Lieblingsverein Inter Mailand spielt jetzt in den USA - und die Jungs wohnen in Hoboken! Mauro hat nie ein Inter Mailand-Spiel live gesehen, und jetzt darf er dem mehrmaligen Champions League-Sieger sogar beim Training zuschauen. Auch Buddy ist begeistert und möchte zusammen mit Ex-Mannschaftskapitän Javier Zanetti ein paar Pässe spielen. Doch die besten Fußballjahre des Cake Boss sind vorbei und so macht er sich lieber daran, einen grandiosen Kuchen für den Spitzen-Verein zu kreieren. Nach einem Brainstorming mit Mauro steht es fest: Sie wollen eine Inter Mailand-Trikot-Torte für ihre Idole backen.
Genre:Reality, Kochen, Unterhaltung
Altersfreigabe:
0
