Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Cake Boss: Buddys Tortenwelt

Buddy im Wunderland

TLCFolge vom 24.05.2017
Buddy im Wunderland

Buddy im WunderlandJetzt kostenlos streamen

Cake Boss: Buddys Tortenwelt

Folge vom 24.05.2017: Buddy im Wunderland

23 Min.Folge vom 24.05.2017

Buddy Valastro hat einen Termin in einer New Yorker Schule, die sich auf ein großes Fest vorbereitet. Im Rahmen der Kreativkurse wird hier das Musical „Alice im Wunderland“ einstudiert, da die Erzählung ihr 150. Jubiläum feiert. Buddy, der als Kind auch beim Schultheater war, freut sich sehr über den Auftrag. Doch der Schulleiter möchte den Cake Boss in das Stück integrieren und ihm eine Sprechrolle geben. Außerdem bestellt Baseball-Star Carlos Beltrán eine Torte für seine Stiftung und versetzt Chefkonditor Mauro dadurch in höchste Aufregung. Mauro ist Beltráns größter Fan und möchte sein Idol natürlich keinesfalls enttäuschen.

Alle verfügbaren Folgen