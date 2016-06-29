Cake Boss: Buddys Tortenwelt
Folge vom 29.06.2016: Der Nudelhund
22 Min.Folge vom 29.06.2016
Kyara wird 16 Jahre alt und wünscht sich zum Geburtstag eine rauschende Sweet Sixteen Party. Doch Mama Ary ist eine traditionsbewusste Lateinamerikanerin und besteht darauf, dass ihre Tochter eine Quinceanera feiert, die den Übergang des Kindes zur Frau symbolisiert. Jetzt hat Mauro die schwierige Aufgabe, eine Torte zu kreieren, die gleichzeitig modern und traditionell ist und zu beiden Anlässen passt. Auch Buddy muss in dieser Folge von „Cake Boss” mit Ideen glänzen und eine wahrhaft tierische Torte zustande bringen: ein süßes Kunstwerk für Kundin Joanne, Besitzerin des Hunde-SPAs „Fuzzy Buds“.
Genre:Reality, Kochen, Unterhaltung
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Warner Bros. Discovery, Inc.