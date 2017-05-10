Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Cake Boss: Buddys Tortenwelt

Die Capoeira-Torte

TLCFolge vom 10.05.2017
Die Capoeira-Torte

Die Capoeira-TorteJetzt kostenlos streamen

Cake Boss: Buddys Tortenwelt

Folge vom 10.05.2017: Die Capoeira-Torte

22 Min.Folge vom 10.05.2017

Diese Woche hat Buddy Valastro einen anspruchsvollen Auftrag zu bewältigen: Er soll eine Torte kreieren, die die brasilianische Kampfkunst „Capoeira“ repräsentiert. Auftraggeber ist ein örtliches Tanzstudio, das einen fantastischen Kuchen ganz im Sinne ihrer lateinamerikanischen Tradition erwartet. Gut, dass der Cake Boss eine Geheimwaffe im Ärmel hat: einige Praktikanten, die schon in der brasilianischen Version der Back-Show mitgewirkt haben! Außerdem in dieser Folge: Schwager Mauro veredelt die Bar Mitzvah-Party eines Jungen mit einer grandiose Hockey-Torte.

Alle verfügbaren Folgen