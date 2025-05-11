Caribbean Life – Traumhaus gesucht
Folge vom 11.05.2025: Ein Traum wird wahr
21 Min.Folge vom 11.05.2025
Ein Ehepaar, das in der Krankenpflege arbeitet, hat sich während eines Tauchurlaubs in die kleine Inselgemeinde Utila in Honduras verliebt. Die ruhige Atmosphäre, das türkisfarbene Wasser und die lebendige Unterwasserwelt haben sie sofort in ihren Bann gezogen. Nun möchten sie hier sesshaft werden und hoffen, ein Haus am Strand mit einer umlaufenden Veranda und eigenem Bootssteg zu finden.
Genre:Reality, Haus und Garten
