Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Caribbean Life – Traumhaus gesucht

Im Hundehimmel

HGTVFolge vom 18.05.2025
Im Hundehimmel

Im Hundehimmel Jetzt kostenlos streamen

Caribbean Life – Traumhaus gesucht

Folge vom 18.05.2025: Im Hundehimmel

21 Min.Folge vom 18.05.2025

Ein junges Paar, das sich im Studium kennenlernte, träumt von einem Neuanfang in Bocas del Toro, Panama. Gemeinsam möchten sie nicht nur ein Bed & Breakfast eröffnen, sondern auch ein Zuhause schaffen, das viel Platz für ihre Hunde bietet – und für sportliche Aktivitäten wie Beachvolleyball. Ihre Vision: ein gastfreundliches, lebendiges Haus am Meer, das Mensch und Tier glücklich macht.

Alle verfügbaren Folgen