Caribbean Life – Traumhaus gesucht

HGTVFolge vom 11.05.2025
Folge vom 11.05.2025: Das Großfamilien-Projekt

21 Min.Folge vom 11.05.2025

Ein Ehepaar mit fünf Kindern träumt von einem Neuanfang auf Roatán, Honduras. Sie lieben das üppige Grün des Dschungels, die endlosen Strände und die zahlreichen Wassersportmöglichkeiten. Nun hoffen sie, ein großzügiges, renovierungsbedürftiges Haus zu finden, in dem jedes ihrer Kinder sein eigenes Zimmer haben kann – ein Zuhause, das sie als Familie noch enger zusammenschweißt.

