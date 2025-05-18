Caribbean Life – Traumhaus gesucht
Folge vom 18.05.2025: Der große Fang
21 Min.Folge vom 18.05.2025
Die eiskalten Winter in Ontario, Kanada, gehören bald der Vergangenheit an – zumindest, wenn es nach einem abenteuerlustigen Paar und ihrem kleinen Sohn geht. Nach zahlreichen Reisen durch die Karibik hat sich die Familie in die entspannte Atmosphäre von Utila, Honduras, verliebt. Jetzt sind sie fest entschlossen, dort ein neues Kapitel zu beginnen – mit einem Haus, das ihnen direkten Zugang zum Riff bietet, damit das Inselleben zum Alltag werden kann.
