Caribbean Life – Traumhaus gesucht
Folge vom 11.05.2025: Lagune der Träume
21 Min.Folge vom 11.05.2025
Eine junge Familie aus Utah wagt den großen Schritt: Nachdem der Vater ein Jobangebot auf den Bahamas angenommen hat, zieht es sie nach Great Guana Cay. Sie träumen von einem Haus in der Nähe der Stadt mit freiem Blick auf das atemberaubende, blaue Wasser – ein Ort, an dem sie täglich die Schönheit der Karibik genießen können.
Genre:Reality, Haus und Garten
