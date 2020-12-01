Cash für Chrom
Folge vom 01.12.2020: Neuer Chrom, neues Glück
45 Min.Folge vom 01.12.2020Ab 12
Klaus Borrmann sucht neue Fahrzeuge für seinen Showroom. Da kommt die Nachricht, dass ein US-Car-Liebhaber seine Sammlung auflösen möchte, gerade recht. Ob der Schönheitschirurg preisgünstige Schnäppchen im Angebot hat, muss sich allerdings erst noch herausstellen. Bei den Verhandlungen ist in dieser Folge von „Cash für Chrom“ Fingerspitzengefühl gefragt. Und das Werkstatt-Team freut sich über einen neuen Auftrag. Die Hamburger Auto-Schrauber sollen einen 500 PS starken Hemi Cuda Clone aus den Siebzigerjahren durchchecken – der Ami-Schlitten muss zum TÜV.
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Genre:Auto, Dokumentation
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-4: Warner Bros. Discovery, Inc.