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Cash für Chrom

Raritäten-Karussell

DMAXFolge vom 22.12.2020
Raritäten-Karussell

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Cash für Chrom

Folge vom 22.12.2020: Raritäten-Karussell

45 Min.Folge vom 22.12.2020Ab 12

Der 69er Ford Talladega offenbart technische Schwächen. Dieser Umstand könnte Klaus Borrmann teuer zu stehen kommen. Denn Kaufinteressent Marian wittert seine Chance und versucht, den Preis zu drücken. Die „Route 66“-Autoexperten wollen zudem einen Ladenhüter an den Mann bringen. Mitarbeiter Murat soll aus dem langweiligen Crown Victoria einen stylishen Hingucker machen. Aber das Mammut-Projekt droht aus dem Ruder zu laufen. Und „Knight Rider“-Fan Philipp wünscht sich einen „K.I.T.T.“. Kann Firmenboss Klaus einen fahrtüchtigen Nachbau auftreiben?

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