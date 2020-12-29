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Cash für Chrom

Ein Mann und sein Auto

DMAXFolge vom 29.12.2020
Ein Mann und sein Auto

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Folge vom 29.12.2020: Ein Mann und sein Auto

45 Min.Folge vom 29.12.2020Ab 12

In dieser Folge verschlägt es Klaus Borrmann nach Estland. Dort will der Firmenboss ein „Knight Rider“-Fahrzeug aufstöbern. Der norddeutsche US-Car-Experte lotet im Baltikum zudem neue Bezugsquellen für seltene Oldtimer aus. In Hamburg wartet derweil ein filmreifer Ami-Schlitten auf seine Jungfernfahrt. Autoschrauber Murat hat den betagten Crown Victoria zu einem Endzeit-Monster aufgemotzt. Klaus Borrmann verschlägt es beim Anblick des Wagens die Sprache. Jetzt müssen die Kfz-Experten für das Vehikel nur noch einen zahlungskräftigen Käufer finden.

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