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Cash für Chrom

Harte Nüsse und ein Filmauto

DMAXFolge vom 08.12.2020
Harte Nüsse und ein Filmauto

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Folge vom 08.12.2020: Harte Nüsse und ein Filmauto

45 Min.Folge vom 08.12.2020Ab 12

Weiter geht die wilde Fahrt: Eine anspruchsvolle Kundin, ein kaputtrestaurierter Cadillac El Dorado und ein zerlegter Mustang halten die Hamburger Autoschrauber im „Route 66“ auf Trab. Klaus Borrmann und sein Team legen sich in der Hansestadt mächtig ...

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