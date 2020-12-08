Harte Nüsse und ein FilmautoJetzt kostenlos streamen
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Folge vom 08.12.2020: Harte Nüsse und ein Filmauto
45 Min.Folge vom 08.12.2020Ab 12
Weiter geht die wilde Fahrt: Eine anspruchsvolle Kundin, ein kaputtrestaurierter Cadillac El Dorado und ein zerlegter Mustang halten die Hamburger Autoschrauber im „Route 66“ auf Trab. Klaus Borrmann und sein Team legen sich in der Hansestadt mächtig ...
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Genre:Auto, Dokumentation
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-4: Warner Bros. Discovery, Inc.