Cash für Chrom
Folge vom 15.12.2020: Der Scheunenfund
45 Min.Folge vom 15.12.2020Ab 12
Ein Muscle Car zum Schnäppchenpreis? Klaus Borrmann wurde per E-Mail ein seltener Ford Talladega zum Kauf angeboten. Das Modell aus dem Jahr 1969 könnte viel Geld in die Firmenkasse spülen, aber noch ist der Deal nicht in trockenen Tüchern. Denn der erfahrene Auto-Profi will den Ami-Schlitten erst begutachten, bevor er das Scheckbuch zückt. Wird der Scheunenfund den hohen Erwartungen gerecht? Der norddeutsche US-Car-Experte hat in dieser Folge zudem einen Cadillac aus den Fünfzigerjahren an der Angel. Das Fahrzeug stammt aus einer privaten Oldtimer-Sammlung.
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Genre:Auto, Dokumentation
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-4: Warner Bros. Discovery, Inc.