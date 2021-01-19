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Cash für Chrom

Auf Mustang-Jagd

DMAXFolge vom 19.01.2021
Auf Mustang-Jagd

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Folge vom 19.01.2021: Auf Mustang-Jagd

44 Min.Folge vom 19.01.2021Ab 12

Klaus Borrmann und seine Assistentin Kathi nehmen bei verschiedenen Händlern in Schweden Mustangs unter die Lupe. Aber die begehrten Ami-Schlitten halten nicht, was in den Anzeigen versprochen wurde. Endet der Shopping-Trip in einem Fiasko oder findet der US-Car-Experte doch noch ein brauchbares Modell, das er mit nach Hamburg nehmen kann? Und Kundin Christine wünscht sich einen amerikanischen Camper. Wohnwagen hatte der norddeutsche Autohändler bis dato nicht im Portfolio, aber möglicherweise ergeben sich durch den Auftrag neue geschäftliche Perspektiven.

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