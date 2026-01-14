Castillo - Ein Drache mischt das Mittelalter auf
Folge 1: Der Ball aus dem All
Es ist Sternschnuppennacht. Alle Dorfbewohner haben sich versammelt, um dem Schauspiel beizuwohnen. Unterdessen grübelt Hexopulus in seinem Haus, wie er die verschollene Hälfte seines Talismans finden kann, denn diese würde ihm unbeschreibliche Zauberkräfte verleihen. Plötzlich erscheint Hexopulus der Geist seines Großvaters und verrät ihm, dass die herzogliche Familie einst durch List und Tücke in den Besitz des wertvollen Talismans gekommen ist. So ersinnt Hex einen teuflischen Plan: mit seiner Zauberkugel projiziert er einen riesigen Feuerschweif in den Himmel. Bald schon geht im Dorf das Gerücht, der Feuerball würde direkt auf den kleinen Ort fallen. Da nicht einmal des Herzogs ausdrücklicher Befehl das flammende Ungetüm beseitigen kann, bereiten sich die Dorfbewohner auf das drohende Ende vor. So ist es für Hex ein Leichtes, sich mit seiner Talismangeschichte als Retter aufzuspielen. Beinahe wäre es dem bösen Zauberer gelungen, seinen Plan zu verwirklichen. Dass er wieder einmal leer ausgeht, verdankt er seiner Gier und Castillos Melonenschleuder, die ihn auf kürzestem Wege dahin zurück befördert, wo er hergekommen ist.
Weitere Folgen in Staffel 2
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick