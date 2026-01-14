Zum Inhalt springenBarrierefrei
Castillo - Ein Drache mischt das Mittelalter auf

Der Ölprinz

Staffel 2Folge 7vom 14.01.2026
Der Ölprinz

Castillo - Ein Drache mischt das Mittelalter auf

Folge 7: Der Ölprinz

25 Min.Folge vom 14.01.2026Ab 6

Ein Morgen wie jeder andere: Castillo will aus dem Dorfbrunnen frisches Wasser schöpfen. Plötzlich wackelt die Erde und eine Ölfontäne schießt aus dem Brunnen. Baromus, der Dorffrosch, frohlockt, denn er sitzt nun auf einer Goldquelle. Leider steigt dem Brunnenbewohner der Reichtum zu Kopf, und so hat das Dorf statt frischem Wasser einen neureichen Frosch, der sich für einen potentiellen Prinzen hält und heftigst um Prinzessin Adelaide wirbt. Alle sind sich einig, dass dies eine tadellose Verbindung wäre, und beinahe hätte Adelaide den Frosch heiraten müssen. Gott sei Dank versiegt die Ölquelle in letzter Sekunde, und im Brunnen ist wieder das, was hineingehört – nämlich Wasser.

