Der amerikanische MusenkussJetzt kostenlos streamen
Castillo - Ein Drache mischt das Mittelalter auf
Folge 5: Der amerikanische Musenkuss
Castillo und Siggi sind verzweifelt. Zur Zeit werden sie von Adelaide und Bruni wie Luft behandelt, denn die beiden Frauen schwärmen für ihren Sänger-Star Howie. Sogar Castillos neueste Erfindung wird als kindisches Spielzeug abgetan, denn der gerade ankommende Howie-Express ist viel interessanter. Dort gibt es für jeden etwas: einen Howie-Schal für Bruni, das neue Fan-Magazin für Adelaide und ein Howie-Gesangsbuch für Bruder Martin. Castillo und Siggi versuchen wirklich alles, um das Interesse ihrer Herzdamen wieder auf sich zu lenken. Auch die schmalzige Gesangseinlage, ein Strauß Blumen oder Siggis Kraftdemonstration bringen nicht die erhoffte Wende. Zu allem Überfluss will der Megastar nun auch noch ein Konzert im Dorf geben. Adelaide und Bruni sind völlig aus dem Häuschen, und unsere beiden verliebten Helden gänzlich unten durch. Aber trotz aller Rückschläge geben Castillo und Siggi nicht auf, und am Ende sind sie es, die auf der Bühne stehen und angehimmelt werden.
Weitere Folgen in Staffel 2
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick