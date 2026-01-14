Castillo - Ein Drache mischt das Mittelalter auf
Folge 2: Alle Haare wieder
Wieder einmal macht der fahrende Händler Lumbus im Dorf Station. Heute hat er ein echtes Wunderelixier dabei: Superflex lässt kahle Männer frohlocken, denn es zaubert eine volle Haarpracht auf die Platte. Das Mittel kommt wie gerufen, denn augenblicklich leidet der Herzog unter dem Verlust seines letzten Haares. Nachdem der Schmied Superflex erfolgreich getestet hat und auch der Herzog sich wieder bester Behaarung erfreut, wird bei Lumbus eine ruinöse Bestellung aufgegeben. Das bringt den Finanzgeier Walli auf die Palme, denn der Staatskasse droht die Pleite. Auch die anderen sind mittlerweile von dem Haarspuk mächtig angenervt: Nicht nur dass der Herzog und der Schmied fortwährend in Reimen sprechen und alberne Lieder trällern, Castillo muss den beiden ständig eine neue Frisur zaubern. Erst als Bruder Martin zufällig den Nebenwirkungszettel des Wundermittels findet, wird klar, warum sich die beiden Haarfreunde so eigenartig benehmen. Um das Schlimmste zu verhindern, muss sich Castillo schnell etwas einfallen lassen...
Weitere Folgen in Staffel 2
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick