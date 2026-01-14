Zum Inhalt springenBarrierefrei
Castillo - Ein Drache mischt das Mittelalter auf

Zauberwalli

Studio 100 InternationalStaffel 2Folge 6vom 14.01.2026
Zauberwalli

Castillo - Ein Drache mischt das Mittelalter auf

Folge 6: Zauberwalli

25 Min.Folge vom 14.01.2026Ab 6

Zum fünften Geburtstag bekommt Walli vom Herzog einen Zauberkasten geschenkt. Als die ersten Fingerübungen gelingen, wird Walli übermütig, und so kommt es, wie es kommen muss: Bei einem Zauberunfall schrumpft Walli den Herzog in ein handliches Format. Wütend zerbricht Prinzessin Adelaide den Zauberstab. Jetzt kann der Zauberlehrling Walli den Zwergen-Herzog nicht mehr zurückverwandeln. Der Thron ist in ernster Gefahr, aber der böse Zauberer Hexopulus hat in seinem Haus noch einen Ersatzzauberstab versteckt. In einer Nacht-und-Nebel-Aktion gelingt es dem geschrumpften Herzog, den magischen Stab zu klauen und auf Wallis Rücken zu entkommen. Zu blöd, dass sich der Herzog ausgerechnet während des Fluges zurückverwandeln muss...

