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Cedar Cove - Das Gesetz des Herzens

Bleiben oder gehen

BetaStaffel 1Folge 1vom 15.04.2026
Bleiben oder gehen

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Cedar Cove - Das Gesetz des Herzens

Folge 1: Bleiben oder gehen

85 Min.Folge vom 15.04.2026

Olivia Lockharts Traum ist zum Greifen nah: Sie hat eine Stelle als Bundesrichterin in Aussicht. Die Entscheidung für diese Herausforderung bringt jedoch auch negative Konsequenzen mit sich: Sie müsste ihrer geliebten Heimatstadt Cedar Cove den Rücken kehren und Familie und Freunde hinter sich lassen. Ist die ambitionierte Richterin zu diesem Schritt bereit?

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