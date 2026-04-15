Cedar Cove - Das Gesetz des Herzens
Folge 4: Wiedergutmachungen
45 Min.Folge vom 15.04.2026Ab 6
Ausgerechnet Bob und Peggys "Bed & Breakfast" ist der Ort für einen seltsamen Mord. Justine bekommt eine Gelegenheit, endlich ihre Kunstwerke öffentlich auszustellen. Olivia hilft Jacks Sohn, einen Job zu finden, doch das führt zu Spannungen in ihrer Beziehung mit Jack.
Weitere Folgen in Staffel 1
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Alle Staffeln im Überblick
Cedar Cove - Das Gesetz des Herzens
Alle 3 Staffeln und Folgen
Genre:Drama, Romanze
Produktion:CA, 2013
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 3: 2015 Crown Media United States LLC & © Season 1-2: 2013 Crown Media United States LLC & © Season 2: 2014 Crown Media United States LLC
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