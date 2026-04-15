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Cedar Cove - Das Gesetz des Herzens

Wiedergutmachungen

BetaStaffel 1Folge 4vom 15.04.2026
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Cedar Cove - Das Gesetz des Herzens

Folge 4: Wiedergutmachungen

45 Min.Folge vom 15.04.2026Ab 6

Ausgerechnet Bob und Peggys "Bed & Breakfast" ist der Ort für einen seltsamen Mord. Justine bekommt eine Gelegenheit, endlich ihre Kunstwerke öffentlich auszustellen. Olivia hilft Jacks Sohn, einen Job zu finden, doch das führt zu Spannungen in ihrer Beziehung mit Jack.

Weitere Folgen in Staffel 1

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