Cedar Cove - Das Gesetz des Herzens
Folge 8: Wer bietet mehr?
45 Min.Folge vom 15.04.2026
Jeder in Cedar Cove wird in die Charity Auktion involviert, auch Justine und Olivia. Die beiden versuchen, Grace und Maryellen bei der Gelegenheit mit einem smarten Junggesellen zu verkuppeln. Stan bittet Olivia, ihn zu seiner Therapie zu begleiten: Dort gelingt es ihnen endlich, den Verlust ihres Sohnes gemeinsam zu betrauern und zu verarbeiten.
Weitere Folgen in Staffel 1
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Alle Staffeln im Überblick
Cedar Cove - Das Gesetz des Herzens
Alle 3 Staffeln und Folgen
Genre:Drama, Romanze
Produktion:CA, 2013
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Season 3: 2015 Crown Media United States LLC & © Season 1-2: 2013 Crown Media United States LLC & © Season 2: 2014 Crown Media United States LLC
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