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Cedar Cove - Das Gesetz des Herzens

Verletzte Gefühle

BetaStaffel 1Folge 11vom 15.04.2026
Verletzte Gefühle

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Cedar Cove - Das Gesetz des Herzens

Folge 11: Verletzte Gefühle

45 Min.Folge vom 15.04.2026

Stan trennt sich von seiner Frau und kehrt nach Cedar Cove zurück - in der Hoffnung, sich wieder mit Olivia zu versöhnen. Jack hat währenddessen ein ganz anderes Problem: Sein neues Jobangebot ist sehr verführerisch und stellt ihn vor eine schwere Entscheidung. Maryellen kann ihre Neugier nicht mehr zähmen und schnüffelt in Johns Vergangenheit herum ...

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