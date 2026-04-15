Cedar Cove - Das Gesetz des Herzens
Folge 11: Verletzte Gefühle
45 Min.Folge vom 15.04.2026
Stan trennt sich von seiner Frau und kehrt nach Cedar Cove zurück - in der Hoffnung, sich wieder mit Olivia zu versöhnen. Jack hat währenddessen ein ganz anderes Problem: Sein neues Jobangebot ist sehr verführerisch und stellt ihn vor eine schwere Entscheidung. Maryellen kann ihre Neugier nicht mehr zähmen und schnüffelt in Johns Vergangenheit herum ...
Weitere Folgen in Staffel 1
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Alle Staffeln im Überblick
Cedar Cove - Das Gesetz des Herzens
Alle 3 Staffeln und Folgen
Genre:Drama, Romanze
Produktion:CA, 2013
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Season 3: 2015 Crown Media United States LLC & © Season 1-2: 2013 Crown Media United States LLC & © Season 2: 2014 Crown Media United States LLC
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