Cedar Cove - Das Gesetz des Herzens
Folge 12: Das Gesetz des Herzens
88 Min.Folge vom 15.04.2026Ab 6
Weihnachtszeit in Cedar Cove: Während die Kleinstadt festlich geschmückt wird, kämpfen ihre Bewohner mit persönlichen Krisen. Die hochschwangere Shelly sucht Rat bei Olivia - doch was verschlägt die Fremde ausgerechnet hierher? Jack will die Stadt verlassen, bis eine Nachricht alles verändert: Er wird Großvater. Justine und Seth träumen von ihrem eigenen Restaurant, aber dann erschüttert eine verheerende Explosion den Ort.
Weitere Folgen in Staffel 1
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Alle Staffeln im Überblick
Cedar Cove - Das Gesetz des Herzens
Alle 3 Staffeln und Folgen
Genre:Drama, Romanze
Produktion:CA, 2013
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 3: 2015 Crown Media United States LLC & © Season 1-2: 2013 Crown Media United States LLC & © Season 2: 2014 Crown Media United States LLC
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