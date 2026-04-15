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Cedar Cove - Das Gesetz des Herzens

Das Gesetz des Herzens

BetaStaffel 1Folge 12vom 15.04.2026
Das Gesetz des Herzens

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Cedar Cove - Das Gesetz des Herzens

Folge 12: Das Gesetz des Herzens

88 Min.Folge vom 15.04.2026Ab 6

Weihnachtszeit in Cedar Cove: Während die Kleinstadt festlich geschmückt wird, kämpfen ihre Bewohner mit persönlichen Krisen. Die hochschwangere Shelly sucht Rat bei Olivia - doch was verschlägt die Fremde ausgerechnet hierher? Jack will die Stadt verlassen, bis eine Nachricht alles verändert: Er wird Großvater. Justine und Seth träumen von ihrem eigenen Restaurant, aber dann erschüttert eine verheerende Explosion den Ort.

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