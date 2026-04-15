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Cedar Cove - Das Gesetz des Herzens

Interessenkonflikte

BetaStaffel 1Folge 10vom 15.04.2026
Interessenkonflikte

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Cedar Cove - Das Gesetz des Herzens

Folge 10: Interessenkonflikte

45 Min.Folge vom 15.04.2026

Was für ein Tag für Olivia: Zunächst streift sie mit ihrem Auto einen anderen Wagen - eigentlich eine Lappalie, doch der Fahrer will von ihr eine Entschädigung für seine, nicht vorhandenen, Verletzungen. Anschließend bekommt die Richterin wütenden Besuch von der Ehefrau ihres Ex-Manns Stan. Jack sorgt am Abend für den einzigen Lichtblick. Doch er hat auch eine Neuigkeit, die Olivia überhaupt nicht gefällt ...

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