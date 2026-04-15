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Cedar Cove - Das Gesetz des Herzens

Geheimnisse und Lügen

BetaStaffel 2Folge 10vom 15.04.2026
Geheimnisse und Lügen

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Cedar Cove - Das Gesetz des Herzens

Folge 10: Geheimnisse und Lügen

45 Min.Folge vom 15.04.2026

Obwohl Olivia Rebeccas Lüge aufgedeckt hat, gibt sie der jungen Assistenzstaatsanwältin eine zweite Chance. Doch Rebecca weiß diese Geste offensichtlich nicht zu würdigen ... Jack arbeitet an seiner ersten Kolumne für den "Seattle Courier", wird jedoch von einer Schreibblockade behindert. Jeri zeigt ihm eine gefährliche Lösung für sein Problem. Währenddessen finden Justine und Luke wieder zueinander.

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