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Cedar Cove - Das Gesetz des Herzens

Der Schlüssel zum Glück

Staffel 2Folge 4vom 15.04.2026
Der Schlüssel zum Glück

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Cedar Cove - Das Gesetz des Herzens

Folge 4: Der Schlüssel zum Glück

45 Min.Folge vom 15.04.2026Ab 6

Olivia macht sich Sorgen um Grace, die bei der Scheidung übers Ohr gehauen wurde. Sie drängt sie, erneut vor Gericht zu gehen. Justine fällt die Trennung von Seth schwerer als gedacht. Durch Freunde lernt sie kurz darauf Luke kennen, einen Afghanistan-Veteranen ... Shelly will samt Baby nach Seattle ziehen, und Eric ist deprimiert, weil er mit seinem geringen Lohn nicht seinen Verpflichtungen nachkommen kann. Jack bietet seinem Sohn daraufhin an, ein Studium zu finanzieren.

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