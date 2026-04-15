Cedar Cove - Das Gesetz des Herzens
Folge 11: Versteckspiel
45 Min.Folge vom 15.04.2026
Jack genießt sein neues Leben als Journalist in Seattle. Doch der Stress und die Doppelbelastung haben ihren Preis: Seine Hoffnung, dass es ihm gelingt, nur in Gesellschaft und nur in Maßen zu trinken, scheitert. Olivia ahnt von alledem nichts. Grace will eigentlich bei einem Rodeo zusehen, an dem Cliff teilnimmt. Doch dann findet sie heraus, dass Allison in Schwierigkeiten steckt. Grace will ihr zur Seite stehen, doch Allison scheint ihre Hilfe nicht zu wollen ...
Weitere Folgen in Staffel 2
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Alle Staffeln im Überblick
Cedar Cove - Das Gesetz des Herzens
Alle 3 Staffeln und Folgen
Genre:Drama, Romanze
Produktion:CA, 2013
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Season 3: 2015 Crown Media United States LLC & © Season 1-2: 2013 Crown Media United States LLC & © Season 2: 2014 Crown Media United States LLC
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