Cedar Cove - Das Gesetz des Herzens
Folge 2: Neues Glück
45 Min.Folge vom 15.04.2026Ab 6
Da Shelly ihr ungeborenes Baby immer noch zur Adoption freigeben will, entbrennt ein heftiger Streit zwischen ihr und Eric. Olivia und Jack versuchen vergeblich, zu vermitteln. Erst kurz nach der Geburt wendet sich das Blatt ... Olivia und Jack erkennen, dass auch sie nun endgültig ein Paar sind. Maryellen weigert sich immer noch zu glauben, dass der vermisste John ein Krimineller ist. Doch die Fakten sprechen eine andere Sprache ...
Weitere Folgen in Staffel 2
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Alle Staffeln im Überblick
Cedar Cove - Das Gesetz des Herzens
Alle 3 Staffeln und Folgen
Genre:Drama, Romanze
Produktion:CA, 2013
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 3: 2015 Crown Media United States LLC & © Season 1-2: 2013 Crown Media United States LLC & © Season 2: 2014 Crown Media United States LLC
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