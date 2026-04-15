Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Cedar Cove - Das Gesetz des Herzens

Beziehungen und Bindungen

BetaStaffel 2Folge 3vom 15.04.2026
Beziehungen und Bindungen

Beziehungen und BindungenJetzt kostenlos streamen

Cedar Cove - Das Gesetz des Herzens

Folge 3: Beziehungen und Bindungen

45 Min.Folge vom 15.04.2026

Olivia fühlt sich von Jack unter Druck gesetzt, als er darauf drängt, Wohnungsschlüssel auszutauschen. Zu sehr erinnern sie manche seiner Eigenschaften an ihren Ex-Mann Stan ... Shelly und Eric wollen beide das Beste für ihr neugeborenes Baby. Während Eric sich bemüht, eine ausreichende finanzielle Grundlage für die kleine Familie zu schaffen, entschließt sich Shelly, nach Seattle zu gehen und das College abzuschließen. Eric ist von dieser Nachricht wie vor den Kopf gestoßen.

Weitere Folgen in Staffel 2

Alle Staffeln im Überblick

Cedar Cove - Das Gesetz des Herzens
Beta
Cedar Cove - Das Gesetz des Herzens

Cedar Cove - Das Gesetz des Herzens

Alle 3 Staffeln und Folgen